ظهور مفاجئ للطالباني في إيران قبل "استفتاء كردستان"

ظهر الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني إعلامياً هذه المرة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث نشر موقع "خانة ملت" التابع للبرلمان الإيراني الأربعاء صوراً تجمع رئيس البرلمان علي لاريجاني بالطالباني.

وحسب الموقع، جرى هذا اللقاء في طهران. ولكن لم تفصح المواقع الإيرانية التي نشرت الخبر عن المواضيع التي تناولها المسؤولان في لقائهما.

طالباني الذي كان رئيساً لجمهورية العراق من عام 2005 حتى 2014، يقود أيضاً حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعنوانه أميناً عاماً للحزب.

وكان طالباني قد تعرض لجلطة دماغية عام 2012 ونقل إثرها إلى #ألمانيا لتلقي العلاج وعاد إلى السليمانية في الـ19 من يوليو عام 2014 ولكنه ظل بعيداً عن الإعلام بسبب وضعه الصحي.

ويعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يمسك مرافق السلطة في محافظتي السليمانية ودهوك في إقليم كردستان العراق، حزباً مقرباً من #إيران.

المثير هو أن ظهور الطالباني في طهران ولقائه برئيس #البرلمان_الإيراني يأتي في ظل جدل أثاره رئيس إقليم كردستان العراق بتعيين يوم 25 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان، وهي خطوة عارضتها إيران بشدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، مشيراً إلى قرار السلطات الكردية في أربيل: "إن القرارات المنفردة والبعيدة عن المعايير والأطر الوطنية والشرعية، ستؤدي إلى المزيد من المشاكل وتفاقم الأوضاع الأمنية في العراق"، بحسب ما جاء في وكالة فارس نيوز الإيرانية.