العراق يعرض غنائم داعش..مدفع طائرات وسيارات ملغومة

عرضت الشرطة العراقية 23 مركبة تم تحويلها إلى #سيارات_ملغومة، إضافة إلى #مدفع مضاد للطائرات صودرت جميعها من متشددي تنظيم #داعش خلال المعركة لتحرير مدينة الموصل.

وكانت معظم السيارات التي عرضت في وسائل الإعلام مدنية مغطاة بدروع معدنية سميكة وزرعت بداخلها قنابل.

وتبدو السيارات شبيهة بسيارات استخدمت فيما يبدو في #هجمات_انتحارية عرضت في دعاية داعش.

وقال النقيب بسام حلو كاظم "القطاعات الأمنية من أبطال الرد السريع وأبطال الشرطة الاتحادية تمكنت من الاستيلاء على هذه العجلات بعد العمليات الخاطفة الناجحة".

وكان أكثر ما لفت النظر بين المركبات #برج_دبابة مكتمل بمدفعه على ظهر شاحنة كبيرة، قال مسؤولو الشرطة إنها مصممة لاستهداف الطائرات العسكرية والقوات البرية من مسافة بعيدة.

وتعتزم القوات العراقية تدمير المركبات التي استولت عليها من داعش.