بغداد.. احتفالات عسكرية باستعادة الموصل وغوتيريس متخوف

شهدت #بغداد #استعراضا_عسكريا حضره رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي، الاستعراض الذي حمل عنوان #التحرير_والنصر نُظم في ساحة #الاحتفالات داخل #المنطقة_الخضراء ويأتي بعد أيام من #استعادة_الموصل من #داعش.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان مقتضب، إن الاستعراض شهد "مشاركة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، وجمع من أهل الضحايا".

في المقابل أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي أن الوضع في العراق غير مستقر رغم دخول القوات العراقية مدينة الموصل وانتزاعها من قبضة داعش.

وأوضح غوتيرس أنه يجب إصلاح قطاع الأمن على نحو شامل وفي الأجل الطويل لمواجهة التحديات.

وأعرب غوتيرس عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار الجماعات المسلحة المحلية دون رقابة حكومية مناسبة.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن بالموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة عام جديد.