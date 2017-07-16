العراق يتهم وسائل إعلام إيرانية بتحريف تصريحات سفيره

نفى المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، نية #بغداد التدخل عسكريا في سوريا لمحاربة تنظيم #داعش هناك.

وقال جمال في حديث خاص بقناة "العربية"، إن الدستور العراقي يمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان سفير #العراق في طهران، راجح الموسوي، قد أشار في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أنه لا مانع لدى بغداد في أن تتدخل عسكريا في سوريا لمحاربة تنظيم داعش، مضيفاً أن "للعراق أصدقاء مثل إيران لمساعدته"، حسب قوله.

وهذه التصريحات سرعان ما انبرى لها مسؤولون عراقيون، نافين ومستنكرين تارة، ومتهمين إيران تارة أخرى بأنها أوَّلت التصريح المنشور في وكالة "تسنيم" واجتزأته.

وقال نائب رئيس الجمهورية العراقية، أسامة النجيفي: "بالتأكيد هذا رأي خاص للسيد السفير. رئيس الوزراء العراقي ذكر أنه لا مصلحة للعراق في المشاركة بأي معركة خارج الأراضي العراقية. ونعتقد أنه دخول أي قوات عراقية في معارك داخل #سوريا ستفتح الأبواب على العراق لمزيد من المشاكل والتدخلات".

التضارب بين التصريحات المنسوبة للسفير، وتلك التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية العراقية، فند ملابساته المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال، في لقاء خاص بقناة "العربية".

وأوضح جمال: "الوكالة الإخبارية الإيرانية التي نقلت هذا التصريح المجتزأ للسفير العراقي في طهران راجح الموسوي، تعمدت اجتزاء الخبر، ويبدو أنها نقلت الخبر بعيداً عن الدقة والمصداقية. السيد السفير لم يصرح بهكذا موضوع".

يبدو إذن أن #إيران خلف كل هذا الخطب، فهي من تدعم ميليشيات الحشد الشعبي، وهي من تريد الزج بالعراقيين في أتون حرب لا تخصهم في سوريا. فهناك تأكيدات من مصادر معارِضة سورية بأن الحشد نفذ بالفعل، قبل أيام، عمليات عسكرية في قرى حدودية سورية جنوب شرقي الحسكة، استخدم فيها آليات ثقيلة ورشاشات متوسطة ومدافع هاون. كما أنه يحاول التقدم إلى شمال شرقي التنف على الحدود السورية العراقية، لملاقاة ميليشات حزب الله، مورِّطاً العراق في مزيد من المشاكل التي لا تحمد عقباها.