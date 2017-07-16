غزو إيراني للعراق.. من نوع آخر

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريراً حول نفوذ إيران المتعاظم في #العراق وبات مهيمناً على حياة العراقيين، ليس فقط من ناحية سياسية أو عسكرية، بل من الناحية الاقتصادية أيضا، إذ إن الأسواق باتت مليئة بالمنتجات الإيرانية.

ولم يكن تخطيط إيران لمد نفوذها إلى العراق، وفقاً للصحيفة، وليد الظروف الحالية، بل له جذوره التي تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن دور اللواء قاسم سليماني، قائد #فيلق_القدس في الحرس الثوري، برز جلياً خلال الأعوام الأخيرة، فالرجل الذي قاتل في صفوف القوات الإيرانية خلال الحرب مع العراق لم يلبث أن تسلم ملف العراق اليوم حتى أصبح واحداً من أبرز القادة الإيرانيين ذوي الشأن في العراق ومنه إلى سوريا.

نفوذ إيران البارز في العراق دفع السفير الأميركي السابق راين كروكر للتحذير من تخلي #الولايات_المتحدة عن دورها في هذا البلد بعد هزيمة داعش، معتبراً أن حدوث ذلك سيعني منح إيران اليد الطولى في العراق بشكل تام.

ولم تغب عين #إيران يوماً عن العراق بهدف وضع يدها على هذا البلد، ثم مدّ نفوذها إلى سوريا سعياً لربط أراضيها بساحل المتوسط.