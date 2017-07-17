الاتحاد الأوروبي يقر إرسال بعثة أمنية استشارية للعراق

وافق وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي خلال اجتماعهم صباح الاثنين في بروكسل على إرسال بعثة أمنية استشارية إلى العراق من أجل مساعدة السلطات على إصلاح أجهزة الأمن.

وذكر المجلس في بيان أن "الخبراء الأوروبيين سيزودون السلطات بالمشورة اللازمة في مجالات إصلاح الأجهزة الأمنية".

ويستجيب الاتحاد لطلب قدمه في وقت سابق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي. ويتزامن مع تحرير مدينة #الموصل ومواصلة القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم #داعش في مناطق متفرقة في #العراق وفي اتجاه #سوريا.

وأوضح بيان المجلس الوزاري الأوروبي أن "استراتيجية الأمن القومي تهدف إلى بناء مؤسسات قادرة على ضمان الأمن والسلام، والوقاية من الأزمات في نطاق دولة القانون، ورصد كافة الأخطار التي تهدد الأمن القومي، منها مخاطر #الإرهاب والفساد وانعدام الاستقرار السياسي والاستقطاب الطائفي والعرقي".

ويسمح القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية ببدء الأشغال التحضيرية حول تفاصيل خطة المشورة الأمنية ومراحل التدريب والكوادر الأوروبيين الذين سيكلفون بتنفيذها في #بغداد.

وتكمل البعثة الأمنية الأوروبية الجهود التي يبذلها حلف شمال #الأطلسي من ناحيته، حيث يتولى بدوره مهمة تدريب الضباط العراقيين في مجالات مكافحة #الإرهاب، إضافة إلى الاتفاقات الأمنية والدفاعية التي أبرمتها الحكومة العراقية على الصعيد الثنائي مع عدد من الدول الغربية.