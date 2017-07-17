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بالصور.. العثور على 3 أطفال تحت أنقاض الموصل

المصدر: دبي - حسام عبدربه
الجنود العراقيون يحملون الطفل الأول الذي وجد يحاول تناول قطعة لحم غير مطهية ليبقى على قيد الحياة
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في لحظة أمل بعد سقوط #تنظيم_داعش في مدينة #الموصل العراقية.. الجنود العراقيون يعثرون على رضيعين بمعجزة داخل بقايا المدينة المدمرة، وفتاة ثالثة قالت إن اسمها أمينة.

وكانت عمليات البحث تتواصل عن ناجين، خلفهم تنظيم داعش في المدينة التي دمر فيها الأخضر واليابس، إلى أن شاهد الجنود طفلاً يخرج من بين الأنقاض حبوا على أربع، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.

المفجع أن الرضيع كانت يحاول تناول قطعة لحم نيئ، رغم كثرة الركام حوله من شدة الجوع.

وكان #الجنود قد قتلوا عنصراً من داعش قبل أن يخرج لهم هذا الطفل من تحت الأنقاض.

وبعد ذلك، وجدوا طفلاً آخر يشق طريقه أيضاً من أسفل الركام. وسارعت الفرق الطبية إلى استخدام الورق الحراري لإحاطة جسده والحفاظ على درجة حرارته.

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الجنود العراقيون قتلوا عنصرا من داعش قبل أن يخرج الطفل من تحت الأنقاض الجنود العراقيون قتلوا عنصرا من داعش قبل أن يخرج الطفل من تحت الأنقاض
الجروح تغطي الطفل الأول بسبب حبوه بين الركام الجروح تغطي الطفل الأول بسبب حبوه بين الركام
الجنود العراقيون يحملون الطفل الأول الذي وجد يحاول تناول قطعة لحم غير مطهية ليبقى على قيد الحياة الجنود العراقيون يحملون الطفل الأول الذي وجد يحاول تناول قطعة لحم غير مطهية ليبقى على قيد الحياة
الرضيع الآخر فر من الموت حبوا أيضا الرضيع الآخر فر من الموت حبوا أيضا

وفي وقت لاحق من البحث، سمع #الجنود_العراقيون صوت بكاء ينبعث من أسفل الأنقاض، وفي عملية إنقاذ سريعة وجدوا طفلة صغيرة لا تتحدث العربية، وقالت إن اسمها أمينة، وإن والدها ووالدتها من "الشهداء".

ورجحت فرق الإسعاف أن الطفلة ربما تكون من أصول روسية، لأنها تتلفظ ببعض كلمات اللغة الروسية.

محاولات لإسعاف الطفلة أمينة محاولات لإسعاف الطفلة أمينة
أمينة كانت تتحدث باللغة الروسية أمينة كانت تتحدث باللغة الروسية
أمينة.. هل تعود مرة اخرى إلى طفولتها أمينة.. هل تعود مرة اخرى إلى طفولتها
أمينة في حالة لا توصف أمينة في حالة لا توصف

كلمات دالّة

#تنظيم داعش, #الموصل, #الجنود, #الجنود العراقيون

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