بالصور.. العثور على 3 أطفال تحت أنقاض الموصل

في لحظة أمل بعد سقوط #تنظيم_داعش في مدينة #الموصل العراقية.. الجنود العراقيون يعثرون على رضيعين بمعجزة داخل بقايا المدينة المدمرة، وفتاة ثالثة قالت إن اسمها أمينة.

وكانت عمليات البحث تتواصل عن ناجين، خلفهم تنظيم داعش في المدينة التي دمر فيها الأخضر واليابس، إلى أن شاهد الجنود طفلاً يخرج من بين الأنقاض حبوا على أربع، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.

المفجع أن الرضيع كانت يحاول تناول قطعة لحم نيئ، رغم كثرة الركام حوله من شدة الجوع.

وكان #الجنود قد قتلوا عنصراً من داعش قبل أن يخرج لهم هذا الطفل من تحت الأنقاض.

وبعد ذلك، وجدوا طفلاً آخر يشق طريقه أيضاً من أسفل الركام. وسارعت الفرق الطبية إلى استخدام الورق الحراري لإحاطة جسده والحفاظ على درجة حرارته.

وفي وقت لاحق من البحث، سمع #الجنود_العراقيون صوت بكاء ينبعث من أسفل الأنقاض، وفي عملية إنقاذ سريعة وجدوا طفلة صغيرة لا تتحدث العربية، وقالت إن اسمها أمينة، وإن والدها ووالدتها من "الشهداء".

ورجحت فرق الإسعاف أن الطفلة ربما تكون من أصول روسية، لأنها تتلفظ ببعض كلمات اللغة الروسية.