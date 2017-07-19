هيومن رايتس تكشف عن موقع لإعدامات ميدانية بالموصل

أعلنت منظمة #هيومن_رايتس ووتش عن اكتشاف موقع لإعدامات ميدانية نفذتها القوات الحكومية العراقية ضد فارين من معركة #الموصل في مرحلتها الأخيرة، داعية #الحكومة_العراقية للتحرك فورا.

وتحدثت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عن أدلة تثبت ارتكاب جنود عراقيين جرائم حرب في الموصل.

وخلال عملية إعادة السيطرة على #الموصل، وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز واعتقال القوات العراقية ما لا يقل عن 1200 رجل وصبي في ظروف لا إنسانية ومن دون تهمة، وفي بعض الحالات تعذيبهم وإعدامهم، بذريعة انتمائهم إلى داعش بعد فحصهم.

وفي الأسابيع الأخيرة من عملية الموصل، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن تنفيذ عمليات إعدام من يُشتبه في انتمائهم إلى داعش في مدينة الموصل القديمة وما حولها.

وقال ممثل عن وزارة الخارجية العراقية لهيومن رايتس ووتش في 19 يوليو/تموز، إنه سيطلب إجراء تحقيق حكومي في هذه الادعاءات.

وأثارت هيومن رايتس ووتش مرارا مخاوف بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب والإعدام خلال اجتماعاتها مع مسؤولين عراقيين في بغداد، وكذلك مع ممثلي الدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وكان ناشطون تداولوا في 13 يوليو/تموز مقاطع فيديو تتضمن مشاهد قاسية جدا تظهر رجالاً مسلحين في #الموصل في #العراق يرتدون زياً عسكرياً، وهم يقومون بارتكاب #انتهاكات بحق #مدنيين عزل من بينها #رميهم_من_بنايات_شاهقة وهم أحياء و #إطلاق_النار عليهم.

من جانبه قال سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية والناطق باسم عمليات بغداد، إن فيديو رمي مواطنين عراقيين من علو مرتفع يخضع للتحقيق، رافضا أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.