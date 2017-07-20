القوات العراقية تستعيد قرية "إمام غربي" من داعش

استعادت #القوات_العراقية السيطرة، اليوم الخميس، على قرية إمام غربي جنوبي الموصل من تنظيم داعش الذي سيطر عليها بينما كانت دفاعاته تتداعى داخل المدينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة التالية من العملية العسكرية الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة لطرد داعش من #العراق وتفكيك الخلافة التي أعلنها.

وقال كريم عبود العقيد في الشرطة، إن القوات الحكومية سيطرت تماما على قرية #إمام_غربي فجر اليوم الخميس. وأشار إلى أن القوات عثرت على جثتي صحافيين عراقيين قتلا هناك بعد وقت قصير من هجوم المتطرفين عليها.

ويجري الجنود الآن عمليات تفتيش في أرجاء القرية بحثا عمن تبقى من المتطرفين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، النصر على #داعش في الموصل في 10 يوليو/تموز بعد معركة استمرت تسعة أشهر.

لكن الدواعش احتلوا معظم قرية إمام غربي على الضفة الغربية من نهر دجلة على بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب من #الموصل في نوع من الهجمات المتوقع أن يلجأ إليها التنظيم في الفترة الحالية بينما تستعيد القوات العراقية سيطرتها على المدن الرئيسية التي انتزعها المتطرفون خلال هجومهم عام 2014.

وبعد خسارة معقلها في الموصل، ستقتصر مناطق سيطرة داعش في العراق على مناطق صحراوية وريفية بشكل أساسي غربي وجنوبي المدينة.