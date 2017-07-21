جنرال أميركي للعبادي: مستمرون بالدعم لتحرير العراق

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، قائد القيادة الأميركية الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الأخير أكد عزمه على إنهاء وجود تنظيم #داعش في الأراضي العراقية، والمضي بتحرير ما تبقى منها وحماية وتأمين الحدود والتوجه لتحقيق الاستقرار وإعادة النازحين، مع الاستمرار بتعزيز قدرات #القوات_العراقية في مجالات التسليح والتدريب.

من جهته، قدم الجنرال فوتيل التهنئة بانتصار القوات العراقية وتحرير #الموصل، مؤكداً استمرار #الولايات_المتحدة بتقديم الدعم لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي العراقية.