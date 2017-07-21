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جنرال أميركي للعبادي: مستمرون بالدعم لتحرير العراق

المصدر: بغداد - سامر يوسف
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استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، قائد القيادة الأميركية الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الأخير أكد عزمه على إنهاء وجود تنظيم #داعش في الأراضي العراقية، والمضي بتحرير ما تبقى منها وحماية وتأمين الحدود والتوجه لتحقيق الاستقرار وإعادة النازحين، مع الاستمرار بتعزيز قدرات #القوات_العراقية في مجالات التسليح والتدريب.

من جهته، قدم الجنرال فوتيل التهنئة بانتصار القوات العراقية وتحرير #الموصل، مؤكداً استمرار #الولايات_المتحدة بتقديم الدعم لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي العراقية.

كلمات دالّة

#العبادي, #داعش, #القوات العراقية, #الموصل, #الولايات المتحدة, #تحرير, #دعم

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