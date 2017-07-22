دير شبيغل: العراق يحتجز 4 ألمانيات انضممن إلى داعش

أكدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، أن السلطات العراقية تحتجز في أحد السجون أربع ألمانيات انضممن إلى تنظيم #داعش في السنوات القليلة الماضية، ومن بينهن فتاة عمرها 16 عاماً، مضيفةً أنهن يحصلن على مساعدة قنصلية.

وذكرت المجلة أن دبلوماسيين زاروا الألمانيات الأربع في سجن بالمطار في #بغداد يوم الخميس وأنهن بخير. وتابعت أن الأربع يواجهن الحكم بالإعدام في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف.

وأفادت "دير شبيغل" بأن السلطات العراقية قدمت قائمة لألمانيا بأسماء النساء الأربع في مطلع الأسبوع، واكتفت بالقول إن الفتاة القاصر تدعى "ليندا في." وهي من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب مدينة درسدن بشرق #ألمانيا.



من جانبهم، قال مدعون ألمان يوم الثلاثاء إنهم يتحرون تقارير عن التحقيق مع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بتهمة دعم داعش، ضمن خمس نساء اعتقلن في مدينة #الموصل العراقية، التي أعلن العراق النصر على التنظيم المتطرف فيها هذا الشهر.

وقالت "دير شبيغل" إن إحدى الألمانيات من جذور مغربية وأخرى من الشيشان، فيما يبدو لكنها تحمل جواز سفر ألمانيا.

وتقدر وكالة المخابرات الداخلية الألمانية (بي. أف. في) أن 930 شخصاً غادروا ألمانيا في السنوات القليلة الماضية للانضمام إلى داعش في #العراق وسوريا. ونحو 20% منهم نساء. وتقول إن القصر يمثلون نحو 5% من العدد الإجمالي ونصفهم من الإناث.