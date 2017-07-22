قوات الجيش العراقي تتسلم مدينة الموصل بعد 72 ساعة

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية أن وحدات #الجيش_العراقي ستتسلم مدينة الموصل بعد 72 ساعة بعد الانتهاء من إزالة مخلفات داعش ومتفجراته، على أن تقوم الفرق الهندسية بإعادة تأهيل المدينة خلال أسبوعين تمهيدا لعودة السكان.

ويقول قادة مكافحة الإرهاب إن تفتيشا دقيقا يجري حالياً في #الموصل، ويشمل البيوت والمباني السكنية ومعها المعامل، وتم توقيع مالكي هذه المباني على تعهدات بعدم التعاون أو التستر على المتطرفين.

كما تم اعتقال مسلحين كانوا مختبئين في أحياء "17 تموز" و"الإصلاح الزراعي" و"التنك"، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.

وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات انقسمت بين التفتيش عن مخلفات #داعش والتدقيق بأسماء المشتبه بهم، وأخرى جهزت للمعركة الجديدة قريبا صوب #تلعفر ومحيطها.

وتدرس القيادة العسكرية فتح جبهة ثانية لاستعادة مناطق جنوب كركوك وراوة وعانة وجهة الشرقاط على الضفة الثانية لنهر دجلة، إضافة إلى مناطق عكاشات والقائم الحدودية.

ويرى مراقبون أن داعش حوّل مؤخرا هجماته قرب المناطق الحدودية في طربيل والتنف ضد تجمعات الجيش والشرطة لفتح منافذ قد تؤمن تنقلاته بين المناطق التي يسيطر عليها داخل #العراق وسوريا.