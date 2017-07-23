ما مصير الأطفال الشيشانيين في الموصل؟

استلمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في #الحكومة_العراقية مجموعة من الأطفال (شيشانيي الجنسية) من الذين كانوا في #الموصل إبان سيطرة #داعش على المدينة.

وقالت مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة في الوزارة، عبير الجلبي، في بيان، إن الدائرة استلمت مجموعة من الأطفال (الشيشانيين) من الذين كانوا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة #نينوى، مضيفة أن الدائرة قامت بإجراء الإسعافات الطبية الأولية لهم، كونهم في صحة غير جيدة، وبعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية تم إيداعهم في إحدى دور الدولة.

وأضاف البيان أن إيداع هؤلاء الأطفال يأتي بعد الاتفاق والتنسيق مع خلية الأزمة الخاصة بالموصل والمناطق المحررة وبالتنسيق مع منظمتي الطفولة العالمية #يونيسيف والصليب الأحمر، مشيراً إلى أن الأطفال المودعين لا يمتلكون أية وثائق ثبوتية ويعتبرون من مجهولي النسب.

وستقوم الدائرة بجميع الإجراءات القانونية ووفق الأنظمة المعمول بها من حيث الإعلان عنهم عبر وسائل إعلامية، وأيضا عبر المخاطبات الرسمية والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لمدة سنة كاملة، لإثبات نسبهم، وفي حال تعذر ذلك خلال تلك المدة سيتم إدارة وثائق ثبوتية تحت إشراف وزارة العمل وتعقبها خطوات أخرى تنفذ في حينها.