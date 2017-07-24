بعد الموصل.. عملية عسكرية لاستعادة القائم غرب الأنبار

كشف محافظ #الأنبار في #العراق، صهيب الراوي، عن موعد انطلاق العملية العسكرية المرتقبة لاستعادة المنطقة الغربية الحدودية في المحافظة، وتشمل القائم وراوة وعانه.

وأضاف الراوي أن قواته ستعمل مع قيادة العمليات المشتركة على إطلاق عمليات المنطقة الغربية في القريب العاجل، وتوفير الممرات والملاذات الآمنة للمدنيين.

وأضاف أن مقاتلي #العشائر والشرطة المحلية سيشاركون القوات الأمنية في العمليات العسكرية.

ولفت الراوي إلى أن مطار الأنبار سيتم البدء بتنفيذه خلال العام الحالي، والحكومة المحلية تعمل مع الحكومة المركزية على فتح جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار.

وكان الجيش العراقي قد استعاد مدينة الموصل من قبضة "داعش" وأعلن رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، في 9 يوليو، تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وبدأت القوات العراقية هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لتنظيم #داعش منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.

ويشكل تحرير الموصل خطوة ذات أهمية كبيرة للقوات العراقية التي انهارت تماما أمام هجوم تنظيم داعش العام 2014، رغم تفوقها عدديا.

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أن العمليات في الموصل تقتصر حاليا على ملاحقة فلول #داعش.