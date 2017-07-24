وزارة الدفاع العراقية تتهم الإعلام الإيراني بالكذب

نفت #وزارة_الدفاع_العراقية صدور تصريحات على لسان عرفان الحيالي، وزير الدفاع العراقي، حول تدخل #الجيش_العراقي حال قيام الدولة الكردية، بعد استفتاء استقلال #كردستان.

وأكدت الوزارة أن الخبر الذي نشرته وكالة فارس الإيرانية، وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية عار عن الصحة، ولم يصدر عن الوزير أي تصريح بهذا الشأن.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نسبت إلى وزير الدفاع العراقي قوله إن الجيش العراقي سيتصدى لتقسيم #العراق ولن يسمح بفتنة جديدة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للمجلس الأعلى القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، في طهران.