مسؤولون عراقيون: 7 آلاف داعشي لا يزالون في البلاد

قال مسؤولون عراقيون إن نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم #داعش لا يزالون في #العراق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين من المخابرات العراقية ووزارة الدفاع قولهم، إن هناك نحو أربعة آلاف مقاتل وثلاثة آلاف من عناصر الدعم في التنظيم بالعراق.

وحذر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة، نيك راسموسن، من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا على الأمن العالمي رغم فقدانه السيطرة على أراض واسعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق أن المعارك في العراق و #سوريا قلصت عدد مقاتلي تنظيم داعش إلى نحو 15 ألفا بعدما كان يقدر بنحو 31 ألفا في 2014.

من جانب آخر، أكد مسؤول في المخابرات العراقية لوكالة أسوشيتد برس أن زعيم التنظيم أبو بكر #البغدادي لا يزال على قيد الحياة.