مسؤول كردي بارز يقلل من مخاوف الاستفتاء على الاستقلال

سعى مسؤول كردي عراقي كبير إلى تبديد المخاوف من أن استفتاء على استقلال إقليم #كردستان_العراق سيضر بالمعارك ضد تنظيم #داعش ، بعد أن قالت وزارة الخارجية الأميركية إن التصويت المزمع سيصرف الانتباه عن "أولويات أكثر أهمية" مثل إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد.

وقال #مسرور_بارزاني ، رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق وابن مسعود بارزاني رئيس الإقليم، الجمعة، إن الحكومة ملتزمة بمكافحة "الإرهاب بغض النظر عن العلاقة السياسية مع بغداد". واستشهد بارزاني بدور الأكراد في قتال داعش.

ويلعب الأكراد دوراً رئيسياً في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد الذي اجتاح ثلث #العراق قبل ثلاث سنوات، ويسيطر أيضا على مناطق في #سوريا .

ويمكن أن يتحول #استفتاء 25 سبتمبر/أيلول إلى أزمة إقليمية وسيضع ضغوطاً على الأرجح على الوحدة الاتحادية للعراق.

وتعارض سوريا و #تركيا وإ #يران - والدول الثلاث يقطنها عدد كبير من الأكراد - استقلال إقليم كردستان في شمال العراق.

وعبرت ألمانيا، وهي حليفة أوروبية رئيسية لأكراد العراق، عن قلقها من أن الاستفتاء قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في العراق.

وأضاف بارزاني: "المعارضون الذي يقولون إن هذا التوقيت ليس الوقت المناسب، سؤالي لهم متى يكون الوقت المناسب؟ عندما غزا تنظيم داعش مناطق العراق وهاجم كردستان، قيل لنا مرة أخرى هذا وقت الحرب وليس الوقت المناسب. الآن داعش على وشك الانهيار، وقيل لنا مجددا هذا ليس الوقت المناسب".

وفي حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تقدر "التطلعات المشروعة" لشعب كردستان العراق الشهر الماضي، ذكرت أيضا أنها تؤيد "عراقاً موحداً واتحادياً ومستقراً وديمقراطياً"، وعبرت عن قلقها للسلطات الكردية.