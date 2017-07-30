محافظ كركوك: سنشارك باستفتاء الانفصال عن العراق

أعلن #محافظ_كركوك، نجم الدين كريم، أن المحافظة ستشارك في استفتاء مصير #إقليم_كردستان الذي سيجري نهاية شهر سبتمبر.

الإعلان جاء خلال مؤتمر في واشنطن لتسليط الضوء على مستقبل أكراد العراق في ظل الاستفتاء.

وأكد محافظ كركوك أهمية ترسيخ وحدة الصف الكردي والعمل على تفعيل #برلمان_كردستان وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة في الاستفتاء الذي وصفه بالمشروع.

ويمكن أن يتحول #استفتاء 25 سبتمبر/أيلول إلى أزمة إقليمية وسيضع ضغوطاً على الأرجح على الوحدة الاتحادية للعراق.

وتعارض سوريا و #تركيا وإيران - والدول الثلاث يقطنها عدد كبير من الأكراد - استقلال إقليم كردستان في شمال العراق.

وعبرت #ألمانيا، وهي حليفة أوروبية رئيسية لأكراد العراق، عن قلقها من أن الاستفتاء قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في العراق.