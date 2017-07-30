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"العشائري" يطالب العبادي باستعادة مناطق غرب الأنبار

المصدر: دبي - قناة الحدث
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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ناشد الحشد العشائري ب‍المحافظة رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، باستعادة مناطق غرب #الأنبار من سيطرة تنظيم #داعش.

وقال الحشد العشائري إن المدن الغربية أصبحت تشكل خطراً على مدينة حديثة وناحيتي البغدادي وكبيسة، وإن استعادتها ضرورية لضمان أمن هذه المناطق.

كما شدد على جاهزيته مع الجيش للمشاركة في عمليات استعادة هذه المناطق ومسك الأرض.

من جهة أخرى، أكد العبادي أن ميليشيا #الحشد_الشعبي ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة لاستعادة قضاء #تلعفر من قبضة "داعش".

وقال العبادي إن تلعفر ستعود لجميع أبنائها وسيشارك في استعادتها الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد المحلي والشعبي.

وتأتي موافقة العبادي على مشاركة ميليشيا الحشد رغم معارضة قوية تبديها تركيا وسياسيون عراقيون من السنة، خشية ارتكاب هذه الميليشيات انتهاكات طائفية.

كلمات دالّة

#حيدر العبادي, #الأنبار, #داعش, #الحشد الشعبي, #تلعفر, #الحشد العشائري

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