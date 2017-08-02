رئيس وزراء العراق يؤكد على أهمية زيارة الصدر للسعودية

أوضح رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، أن العلاقة مع #السعودية نابعة من استراتيجية انتهجتها حكومته لتطوير علاقاتها مع دول الجوار، مرحباً بدور الكتل السياسية في هذا الصدد.

بدوره، أعلن المكتب الخاص للزعيم العراقي، مقتدى #الصدر، أن زيارته الأخيرة للسعودية ومباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان شهدت توافقا في الآراء، كما لمس حرص الرياض على علاقتها مع #العراق.

وبحسب بيان مكتبه، بحث الصدر ومسؤولون سعوديون فرص الاستثمار وتنمية مناطق جنوب ووسط العراق، وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين والمُهجَّرين، وكان من النتائج المهمة في هذا الصدد، تقديم #الرياض لحكومة #بغداد عشرة ملايين دولار إضافية.

دبلوماسياً وسياسياً، نتج عن زيارة الصدر للسعودية تأكيد رغبة الرياض تعيين سفير جديد لها في بغداد، وبحث افتتاح قنصلية عامة سعودية في النجف، وإنشاء خط جوي، وفتح المنافذ البرية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبني خطاب ديني وإعلامي معتدل لتعايش سلمي بين البلدين.

من جانبه أكد العبادي على أهمية الزيارة، وألمح إلى تأثير زيارات الكتل السياسية الإيجابي لدول الجوار، لاسيما أن التيار الصدري يشغل أربعة وثلاثين مقعداً في البرلمان.

وقال "إحنا واضح عنا استراتيجية لتطوير علاقتنا مع دول الجوار خاصة، ودول المنطقة بشكل عام، وشفتوا الخطوات التي اتخذت من قبل هذه الحكومة لتطوير العلاقات وتحسينها.. وأنا أتصور ظاهرة صحية أيضاً تلعب دورا مهما أيضاً في تعميق هذه العلاقات".