قائد عمليات نينوى يتوقع نصراً سهلاً على "داعش" في تلعفر

توقع قائد عمليات نينوى اللواء الركن، نجم الجبوري، أن معركة تلعفر ستكون سريعة ولن تستغرقَ ما استغرقته معركة #الموصل من وقت.

وقال إن #القوات_العراقية ستحقق انتصارا سهلا في المعركة القادمة لاستعادة تلعفر وهي معقل لتنظيم #داعش، لأن هناك ما يصل إلى ألفي مقاتل داعشي يعانون الإجهاد وانخفاض الروح المعنوية.

وبعد أقل من شهر من إعلان النصر بمدينة الموصل تستعد القوات العراقية لمهاجمة تلعفر التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من الموصل فيما ستكون المعركة الكبيرة القادمة ضد المتشددين.

وقال اللواء نجم الجبوري في مقابلة مع "رويترز" "معركة تلعفر ما أعتقد راح تكون معركة كبيرة ومعقدة، ما أعتقد العدو منهك بشكل كبير وهو محاصر منذ فترة طويلة، يتلقى ضربات يوميا بالليل وبالنهار، سواء هذه الضربات من قبل قوات #التحالف أو من قبل القوات الجوية العراقية".

وقال الجبوري إن المعركة ستكون بسيطة بالمقارنة بالقتال العنيف لاستعادة الموصل الذي استمر تسعة أشهر وكلف القوات العراقية الكثير.

وقال الجبوري الذي كان رئيسا لبلدية #تلعفر حين اجتاحها داعش قبل أكثر من عشر سنوات، "أعرف من خلال تقارير استخبارية أنه معنوياتهم في الحضيض وأيضا يحاولون جهد الإمكان الهروب من تل عفر بكل الوسائل".

وقدر الجبوري أن هناك ما بين 1500 و2000 متشدد في تلعفر. وقد يشمل هذا الرقم بعض أفراد أسرهم الذين يساندونهم وقال "احنا من خلال الاستطلاع الجوي.. من خلال بعض المعلومات، لأن هما يمنعون المدنيين.. يعني ما يخلون أحد يصور مناطقهم، لكن أتصور أن عددهم ما يزيد على 1500 إلى 2000 مقاتل".

وقال إن هذا عدد كبير لكن تضاريس الأرض في صالح القوات العراقية.

ويعتقد الجبوري أن بين المتشددين المتبقين الكثير من الأجانب من تركيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وجنوب شرق آسيا، ويقول إنهم محاصرون بعد أن قطعت القوات العراقية كل الطرق بين الموصل وتلعفر هذا العام.

وشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية داخل تلعفر وحولها مما مهد الطريق للقوات العراقية، لتقتحم المدينة بعد أن تنظم صفوفها وتتعافى من معركة استعادة الموصل.