لجنة أممية: إبادة الإيزيديين في العراق مستمرة

قالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا الخميس إن تنظيم داعش لا يزال يرتكب إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية في #العراق بعد ثلاث سنوات، لكن العالم ما زال متقاعساً عن القيام بواجبه في معاقبة المجرمين.



وأضافت اللجنة "الإبادة الجماعية مستمرة ولم يتم التصدي لها إلى حد بعيد رغم التزام الدول... بمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين".



وقالت اللجنة "آلاف الرجال والصبية من اليزيديين ما زالوا مختفين والتنظيم الإرهابي #داعش يواصل تعريض نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة في #سوريا لعنف مروع يتضمن الاغتصاب والضرب الوحشي يومياً".