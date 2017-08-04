استنفار داعشي تحسباً لمعركة تلعفر

أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل مسلحين من تنظيم #داعش وتدمير أسلحتهم خلال محاولات التنظيم شن هجمات متفرقة ضد تجمعات القوات الحكومية جنوبي كركوك والموصل.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر أخرى بإعلان داعش الاستنفار داخل تلعفر تحسباً للمعركة المرتقبة.

وانطلاق معركة تلعفر بات قاب قوسين أو أدنى مع وصول القوات الحكومية إلى تخوم القضاء ومحيطه. ودفع التقدم التنظيم لإعلان النفير العام داخل تلعفر وبدأ عناصره بحفر الخنادق لعرقلة تقدم #القوات_العراقية.

ويحاول داعش - حسب مصادر عسكرية - استهداف القوات العراقية بهجمات متفرقة ينفذها عناصره في المناطق القريبة من الشريط الذي يسيطر عليه من جنوبي #كركوك والموصل إلى تلعفر وصحراء الموصل.

وكان هجوم التنظيم الأول ضد تجمعات القوات الأمنية في جبال حمرين أفشلته طائرات التحالف بضربات مكثفة قتل خلالها مسلحون من ضمنهم قياديون ودمرت عربات كانت تقل مقاتلين وأسلحة.

أما الهجوم الثاني فحاول داعش من خلاله السيطرة على قرية الحود التي تفصل ناحية القيارة جنوب #الموصل عن الشرقاط لكن قوة من الشرطة ورجال العشائر تمكنت من صد الهجوم قتل غالبية عناصر التنظيم وتدمير أسلحتهم.

تلك الهجمات ووفقاً لمصادر أمنية أعلنت بسببها القيادة العسكرية حالة الإنذار القصوى لقواتها لملاحقة ما تبقى من فلول لداعش وخلايا نائمة داخل الموصل أسفرت عن اعتقال أكثر من 60 متطرفاً كانوا متخفين وسط الأهالي.