الأنبار.. العثور على مقبرة جماعية لرجال أعدمهم داعش

عثرت السلطات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات 40 شخصاً أعدمهم تنظيم #داعش خلال سيطرته العام 2015 على مناطق في محافظة #الأنبار غرب #بغداد، وفقاً لمصادر أمنية ومحلية الجمعة.

وقال ضابط في الجيش برتبة مقدم ركن لوكالة فرانس برس: "عثرنا على مقبرة جماعية تضم جثثاً (لأشخاص) أعدمهم تنظيم داعش رمياً بالرصاص، في منطقة الطاش" الواقعة على الأطراف الجنوبية من مدينة #الرمادي (100 كلم غرب بغداد).

وأوضح أن "الجثث متفسخة وعليها آثار إطلاق نار في منطقة الرأس".

من جهته، أكد مدير مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار، عمار الدليمي، لفرانس برس "العثور على مقبرة تضم رفات 40 شخصاً"، مشيراً إلى أن "جثث الضحايا متفسخة وتحمل آثار إطلاق نار في منطقة الجمجمة".

وقال الدليمي إن القتلى "جميعهم رجال، أعدمهم تنظيم داعش عام 2015".

وتم فتح المقبرة وتحديد عدد القتلى بإشراف قوات أمنية وجهات طبية ومسؤولين من مؤسسة الشهداء، وفقاً للدليمي .

وأعلنت السلطات العراقية في أيار/مايو الماضي، العثور على ثلاث مقابر جماعية تقع في ثلاث مناطق متفرقة إحداها وسط الرمادي، تضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم "داعش".

واستولى الإرهابيون على الرمادي منتصف 2015 حيث أعدموا أيضاً مدنيين وعناصر أمن قبل أن تستعيد #القوات_العراقية السيطرة على كل مدن الأنبار عام 2016 .