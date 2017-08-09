الجبوري: علينا الاستعداد للإصلاح السياسي ما بعد داعش

دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم #الجبوري، الأطراف السياسية إلى الاستعداد لمرحلة الإصلاح السياسي وتجاوز الأخطاء السابقة التي تسببت في توفير أرضية للإرهاب والتطرف داخل البلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات لا تكفي لإصلاح الأمور في العراق.

وفي حديث مع قناة "العربية"، حمّل الجبوري الحكومة المركزية مسؤولية توفير الأمن للنازحين لتسهيل عودتهم إلى مناطقهم التي تمت استعادتها من تنظيم #داعش، والمشاركة في عملية الانتخابات في #العراق.

ولمح رئيس البرلمان العراقي إلى أن التظاهرات التي شهدتها #بغداد مؤخراً كانت مطالبها مشروعة للمشاركة في العملية السياسية من خلال تعديل قانون الانتخابات التي تشوبها مشاكل كثيرة، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي الجديد قد ينهي التشرذم السياسي.