العبادي يدعو ساسة كردستان للحوار من أجل مصلحة العراق

قال رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، إن الدستور له الكلمة الفصل بين #بغداد و #إقليم_كردستان فيما يتعلق باستفتاء الاستقلال المزمع في سبتمبر القادم.

العبادي وخلال بيانه الأسبوعي قال إن #العراق واحد وسيبقى واحداً، داعياً قادة كردستان للقاء لتحديد مصلحة البلد.

وفيما يتعلق بالحشد الشعبي، أكد العبادي أن #الحشد_الشعبي هيئة رسمية تعمل داخل العراق ولا تتواجد خارج حدوده.

وشدد العبادي على أن العراق لا يتدخل في الملف السوري، مطالباً كل الأطراف بألا يورطوه خارج أراضيه.

العبادي اعتبر أن سقوط #الموصل قضية هددت وجود العراقيين، وأنهم كانوا سيتحولون جميعاً إلى لاجئين في دول الجوار إن تمكن #داعش من أراضيهم.

ونوه العبادي بأن الحكومة تنتظر انتهاء العمليات العسكرية للتحقيق بقضية سقوط الموصل وتداعياتها.