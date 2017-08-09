العراق.. إطلاق حملة بالسليمانية بعنوان "لا للاستفتاء"

أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أعضاء #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني أن #الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن البلاد لا يصب في مصلحة وحدة #العراق، في الأثناء أكد الأعضاء على ضرورة استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين.

رفض السلطات المركزية العراقية لاستفتاء #إقليم_كردستان لقى ردود فعل متفهمة بل ومؤيدة من بعض القوى في الإقليم. فغداة تأكيد الجعفري على رفض الاستفتاء انطلقت في محافظة #السليمانية أصوات تنادي بوقف العملية خلال الوقت الراهن.

برلمانيون وسياسيون وأكاديميون في الإقليم أطلقوا حملة بعنوان "لا للاستفتاء حالياً" مؤكدين على أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح #الأكراد.

رؤية قد تتعارض مع أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين أكدوا على ضرورة استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين بهذا الشأن، لكنها تقترب من موقف الحكومة الاتحادية التي رأت في الاستفتاء عائقاً أمام وحدة العراق الذي خرج تواً من حرب عالمية ضد تنظيم #داعش.

هذا ويتمحور الاستفتاء المقرر عقده في 25 سبتمبر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي وهي #أربيل والسليمانية و #دهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.