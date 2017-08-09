بارزاني: عمليات انتقامية متوقعة لـ"الحشد" في تلعفر

قال رئيس إقليم #كردستان_العراق، مسعود بارزاني، إنه من المستحيل التراجع عن تنظيم الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر المقبل، وأشار #بارزاني إلى أن #الاستفتاء يهدف إلى منع كوارث وحروب جديدة في #العراق.

وفي حديث لصحيفة "الحياة"، حذر بارزاني من عمليات انتقام قد تطال المدنيين في #تلعفر إذا شاركت ميليشيات #الحشد_الشعبي في استعادة المدينة من قبضة تنظيم #داعش، مشيراً إلى وجوب أن يتولى #الجيش_ العراقي مسؤولية استعادة تلعفر.

وشدد على أن إقليم كردستان لن يسمح بدخول ميليشيات الحشد إلى أراضيه، مؤكداً حق الإقليم في الدفاع عن نفسه.