القوات العراقية تحاصر تلعفر انتظاراً لأوامر الهجوم

أفادت قيادة العمليات المشتركة في #العراق أن قواتها أصبحت جاهزة لاستعادة قضاء #تلعفر ومناطقه المحيطة من تنظيم #داعش حال صدور الأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء #حيدر_العبادي.

القيادة أشارت إلى أن القوات العسكرية أحكمت سيطرتها على مداخل تلعفر والمحلبية والعياضية استعدادا لاقتحامها، فيما نفذت طائرات التحالف الدولي ضد تجمعات التنظيم ضربات جوية مكثفة سمع دوي انفجاراتها عن بعد استهدف مراكز قيادية وخنادق جهزها التنظيم لعرقلة تقدم القوات العراقية على مداخل تلعفر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات العراقية المشتركة، يحيى رسول، إن الجيش و #ميليشيات_الحشد_الشعبي أحكمت طوقها لقضاء تلعفر الذي يسيطر عليه تنظيم داعش.