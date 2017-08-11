جدول زمني لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم المحررة

كشف وزير الهجرة والمهجّرين جاسم محمد الجاف عن صياغة جداول زمنية لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم المحررة وعرضها على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بتنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للفريق الاستشاري الأعلى للعمليات الإنسانية الذي ناقش الأسباب التي تحول دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة والعمل على إزالة تلك الأسباب بشكل يسهم بعودة سريعة لتلك العوائل إلى سكنها الأصلي في الجانبين الأيمن والأيسر وأطرافها ومناطقها الأخرى، مشيرا إلى استعراض الوضع الأمني والخدمي في تلك المناطق، وتم الاتفاق على صياغة الجداول الزمنية بغية اتخاذ القرارات المناسبة.

وبين الجاف في بيان لمكتبه، أن وزارة الهجرة العراقية تعمل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عودة كافة النازحين بشكل طوعي واختياري بعد تأمين كافة المناطق المحررة وعودة الاستقرار إليها، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على تحديد آلية لإعادة النازحين العراقيين في مخيم الهول ومن خلال التنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة الموصل وحكومة إقليم كردستان وقيادة العمليات المشتركة، فضلا عن إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق المحررة.

كما استعرض الجاف الموقف النهائي لتوزيع العوائل النازحة من مناطق الموصل وموقف مخيمات الإيواء والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الهجرة لدعم تلك العوائل من خلال توفير الخدمات الإنسانية لها.