كردستان العراق يرفض طلباً أميركياً بتأجيل الاستفتاء

أعلن مسؤول كردي لرويترز أن أكراد #العراق سيجرون استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر كما هو مقرر.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد طلب الجمعة من رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، تأجيل تنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن العراق.

وذكر بيان صدر عن مكتب بارزاني أن تيلرسون اتصل هاتفياً ببارزاني، وطلب منه تأجيل استفتاء يخطط الإقليم إجراءه في 25 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن بارزاني رد على ما تعتبره واشنطن من أن "التأجيل سيكون مناسباً أكثر"، بالقول: "ما هي البدائل والضمانات من أجل تحديد سكان الإقليم مستقبلهم ومصيرهم، في حال إرجاء تاريخ الاستفتاء؟".

وفي ذات الصدد، أعرب تيلرسون، خلال اتصاله الهاتفي، عن "ترحيبه" بإرسال الإقليم الكردي وفداً إلى بغداد من أجل حل المشاكل السياسية العالقة عبر الحوار.

من جهتها، اعتبرت حركة التغيير الكردية المعارضة أن قرار الاستفتاء الذي تعتزم إدارة اقليم كردستان إجراءه يفتقر إلى أرضية قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية مناسبة.

يذكر أن الاستفتاء، المزمع تنظيمه في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: #أربيل و #السليمانية و #دهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وتنص المادة 140 من #الدستور_العراقي على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأن تلك المناطق، والتي تبدأ بإزالة تغييرات ديموغرافية أجراها نظام الرئيس الراحل #صدام_حسين، في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان.