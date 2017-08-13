الجيش العراقي يقتل 10 عناصر من داعش غرب الموصل

كشف مصدر عسكري عراقي عن مقتل 9 عناصر من #داعش خلال صد هجوم على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر إن قوة من الجيش العراقي قتلت عناصر التنظيم خلال محاولتهم تنفيذ هجوم قرب البعّاج غرب #الموصل، ودمرت ثلاث مركبات.

كما قتل عنصر آخر من التنظيم أثناء محاولته التسلل إلى حي #اليرموك غربي الموصل.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت أن القيادة العسكرية في مدينة #الموصل القديمة أصدرت قراراً بفرض حظر للتجوال في المدينة القديمة حتى إشعار آخر.

وجاء القرار بعد معلومات استخباراتية حذرت من ظهور مسلحين لتنظيم #داعش في أجزاء من المدينة القديمة كانوا مختبئين في أنفاق حفرها التنظيم داخل بيوت قديمة ومتلاصقة على طول ضفة نهر دجلة.

وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن نشرت مزيداً من قواتها في المنطقة، وكثفت من عمليات البحث عن المسلحين تحسباً لعمليات إرهابية.