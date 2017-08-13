بعد أيام من زيارته السعودية.. الصدر يصل الإمارات

وصل زعيم #التيار_الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبيةً لدعوة رسمية من #الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لبحث الملفات السياسية والتطورات الميدانية في #العراق.

وتعد زيارة الصدر الثانية له لدول الخليج بعد زيارة المملكة العربية #السعودية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال حديثه مع الصدر على أهمية استقرار وازدهار #العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي، بحسب ما أفادت وكالة الإمارات الرسمية للأنباء.

كما شدد على أن دولة الإمارات تاريخياً مدت يدها إلى الشعب العراقي الشقيق، مثمناً مساهمة الجالية العراقية الشقيقة في النهضة المباركة التي ارتبط بها اسم الإمارات.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد مجدداً بالانتصار الكبير على إرهاب #داعش، مؤكداً أهمية استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين.