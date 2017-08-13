مقتل جنديين أميركيين وإصابة 5 شمال العراق

أعلن الجيش الأميركي، الأحد، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة خمسة في عملية قتالية بشمال العراق.

وقال الجيش في بيان، إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث "ليس نتيجة اشتباك مع العدو"، وإنه بدأ التحقيق في ملابساته.

والجنود أعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، أكبر قائد عسكري بالعراق، "كل التحالف الذي يحارب داعش يبعث بتعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ورفقاء هؤلاء الأبطال".

إلى ذلك، قال تنظيم داعش الأحد إنه شن هجوماً على القوات الأميركية التي تساعد الجيش العراقي في حملته ضد التنظيم بشمال العراق.

وجاء في بيان للتنظيم نشر على الإنترنت إن عناصره أطلقوا صواريخ غراد على قوات أميركية شرقي مدينة تلعفر التي لا تزال تحت سيطرة داعش وتقع إلى الغرب من الموصل.

وبذلك يرتفع إلى تسعة عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في العراق منذ بداية العام 2017، بحسب موقع "آي كاجواليتيز" الذي يحصي قتلى وجرحى التحالف في العراق.