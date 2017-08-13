وزير خارجية البحرين: نقف مع العراق في حربه ضد الإرهاب

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بمكتبه الأحد، #وزير_خارجية_البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والأوضاع في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب #العبادي أن وزير خارجية البحرين قدم التهنئة بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على داعش ووقوف البحرين مع العراق في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً الرغبة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وأكد العبادي، في البيان، أن #العراق حقق الانتصارات على داعش الإرهابي ومستمر بتحرير أراضيه، مبيناً أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة.

ودعا العبادي للوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود جميع دول المنطقة والعالم للتصدي لإرهاب داعش.