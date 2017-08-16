أنقرة: استفتاء كردستان العراق قد يؤدي لحرب أهلية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش #أوغلو، اليوم الأربعاء، إن استفتاء مقررا على استقلال المنطقة الكردية بشمال #العراق قد يفاقم الوضع في المنطقة، بل ويؤدي إلى #حرب_أهلية.

وأعلن إقليم #كردستان_العراق أنه سيجري استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول، متجاهلا بذلك تحذيرات دولية بما في ذلك تحذيرات من #تركيا من أن الاستفتاء سيؤدي إلى صراع مع #بغداد.

وأضاف تشاووش أوغلو أن #روسيا أكثر تفهما لموقف تركيا بشأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية من الولايات المتحدة.

وتزود واشنطن وحدات حماية الشعب بالسلاح في قتالها تنظيم #داعش، ما يثير قلق تركيا التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي بدأ تمردا في جنوبها الشرقي منذ ثمانينيات القرن الماضي.