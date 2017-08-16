إصرار كردي على استفتاء استقلال إقليم كردستان

أعلن وفد إقليم #كردستان الزائر لبغداد أنه لن يتم تأجيل #الاستفتاء على الاستقلال باعتبار أن الأمر أصبح بيد الشعب الكردستاني، الذي يطالب بإجراء الاستفتاء في موعده .

في الأثناء وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي لقاءه بوفد الإقليم بالودي والعميق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على حل كل المشاكل العالقة بين #بغداد و #أربيل بالحوار وبما يضمن وحدة العراق..

إصرار كردي اذا تقابله تحديات عدة، لعل أبرزها الموقف #التركي، فأنقرة التي تعتبر الاستفتاء انتهاكا للدستور العراقي، حذرت أيضا من أنه سيسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وتزامن التحذير التركي مع تحرك مفاجئ لرئيس الأركان الإيراني الذي وصل أنقرة لبحث ملفات عدة على رأسها ملف استفتاء الأكراد، وذلك وفقا لما نقلته وسائل الاعلام التركية.

تنسيق إيراني تركي يشير إلى أن أنقرة وطهران تحاولان توحيد الجهود لمنع إجراء الاستفتاء، لا سيما في ظل المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة أكراد تركيا وإيران على الانفصال.