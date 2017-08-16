إقالة المتحدث باسم وزارة الدفاع لإعلانه بدء معركة تلعفر

بعد فوضى في التصريحات بشأن #معركة_تلعفر ، #أقال_وزير_الدفاع_العراقي #المتحدث_باسم_الوزارة بعد إعلانه #بدء_معركة_استعادة_ المدينة ، بينما سبق للحشد الشعبي وأعلن أمس أن ميليشياته ستتخذ قرار بدء المعركة.

مدينة تلعفر العراقية هدف جديد للجيش لإخراج تنظيم داعش منها، آخر أكبر مواقع التنظيم في محافظة #نينوى في شمال #العراق ، فقد وضعت الخطط العسكرية للسيطرة عليه وفق ما أفادت قيادة العمليات المشتركة.

واستهدفت الضربات الجوية للجيش العراقي مواقع داعش بشكل مكثف وفق ما أبلغ العربية - الحدث المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع العميد #محمد_الخضري .

ووسط الجدل الدائر حول موعد #انطلاق_معركة_تلعفر أقيل الخضري من منصبه.

الخضري الذي أقيل بعد حديثه إلى العربية أكد استعداد #القوات_العراقية للتقدم إلى كل المناطق التي يسيطر عليها #داعش .

من جهته أعلن #الحشد_الشعبي أيضا عن قرب انطلاق عمليات مدينة تلعفر، بمشاركة فصائله، فيما قدرت مصادر عدد مقاتلي تنظيم داعش في تلعفر بنحو ألف بينهم أجانب، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتقع تلعفر على بعد سبعين كيلومترا إلى غرب مدينة الموصل ويسكنها أكثرية من العراقيين التركمان المقربين من تركيا.

وقد دفعت علاقة التركمان مع #تركيا ، أنقرة إلى المطالبة بإبعاد الحشد الشعبي عن معركة.