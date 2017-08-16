العراق.. فتح باب الترشح للوظائف العليا أمام المواطنين

أعلن #رئيس_الوزراء_العراقي #حيدر_العبادي، الأربعاء، فتح باب الترشح أمام المواطنين للمناصب العليا في الدولة والهيئات المستقلة في مسعى للخروج من المحاصصة السياسية في هذا الإطار.

وتعدّ خطوة العبادي الأولى من نوعها في العراق منذ 14 عاما والتي اقتصر خلالها توزيع المناصب العليا وإدارة الهيئات المستقلة بعملية توافق على أساس طائفي بين الكتل السياسية الكبيرة.

وقال العبادي في كلمة خلال الإعلان عن فتح باب الترشح للمناصب في بغداد، إن "الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من #المحاصصة فعلا".

وأضاف أنه "لا يمكن إقامة نظام سياسي دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست ضد العمل الحزبي، لكن الخطأ هو تمدده إلى مؤسسات الدولة والتعيين على أساس الولاء الحزبي والشخصي".

وتابع: "كمرحلة أولى سنعلن عن مجموعة هيئات مستقلة بموقع إلكتروني خاص وسنفتح المجال أمام المواطنين الكفوئين، ونريد السير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، وهذه إحداها".

وتضم الدولة العراقية 25 هيئة مستقلة يرتبط بعضها بمجلس الوزراء والبعض الآخر بالبرلمان، أبرزها الهيئة المستقلة للانتخابات التي يطالب الزعيم الشيعي #مقتدى_الصدر بإلغائها وإعادة تشكيلها بعيدا عن المحاصصة السياسية.