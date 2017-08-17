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بغداد تطالب المجتمع الدولي بجمع الأدلة على جرائم داعش

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
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طالب #وزير_خارجية_العراق #إبراهيم_الجعفري بمساعدة #المجتمع_الدولي لجمع وحفظ #الأدلة على #الجرائم التي ارتكبها تنظيم #داعش ، مشددا على أن الحكومة العراقية تريد محاكمة متطرفي داعش أمام القضاء العراقي.

هذا وتعمل #بغداد مع بريطانيا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء #التحقيق.

وفي الأثناء أعربت المحامية #أمل_كلوني التي تعمل مع إحدى #الضحايا #الأيزيديات عن أملها في أن تكون رسالة #الحكومة_العراقية بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها داعش في العراق وباقي أنحاء العالم.

كلمات دالّة

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