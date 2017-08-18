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تعزيزات عسكرية تصل كركوك في طريقها إلى تلعفر

المصدر: دبي - قناة العربية
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أفاد مصدر أمني في #كركوك بأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المحافظة مروراً بها لغرض المشاركة في عمليات استعادة قضاء #تلعفر غرب مدينة #الموصل.

وذكرت المعلومات أن التعزيزات العسكرية، المكونة من قوات #الجيش_العراقي والحشد الشعبي معززة بأسلحة متوسطة وثقيلة، مرت بكركوك تمهيداً لوصولها إلى قضاء تلعفر للمشاركة في العمليات المزمع انطلاقها لطرد تنظيم #داعش.

وكانت الشرطة الاتحادية العراقية، قد أعلنت الثلاثاء، نشر قناصين على مشارف قضاء تلعفر تمهيداً لشن العملية العسكرية المرتقبة ضد "داعش".

وقال قائد #الشرطة_الاتحادية، رائد جودت، في بيان، إن طلائع قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة والثالثة وأفواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الآليات المدرعة وصلت إلى مشارف تلعفر.

وأكد جودت استكمال التحضيرات اللوجستية كافة لبدء معركة استعادة تلعفر من قبضة التنظيم.

كلمات دالّة

#كركوك, #تلعفر, #الموصل, #الجيش العراقي, #داعش, #الشرطة الاتحادية

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