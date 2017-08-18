نازحو الموصل يخشون العودة بسبب الألغام والعبوات الناسفة

مع طرد #داعش من #الموصل ما زال النازحون عنها يترددون في العودة خوفاً من #الألغام والعبوات الناسفة التي تركها التنظيم المتطرف في المدينة.

فيبدو أن طرد داعش من الموصل لم ينه معاناة أهلها، فكثيرون منهم ما زالوا في النزوح، ومن اختار منهم العودة إلى منزله يواجه خطر الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو داعش قبل الانسحاب من المدينة.

أطفال الموصل أصبحوا مرشدين للبعثة الأممية، يدلوهم على أماكن العبوات، لا بل ويحملون بعضها إليهم في أحيان كثيرة.

أكثر من 1700 شخص قتلوا في الموصل بألغام و #عبوات_ناسفة منذ بدء الحملة الأممية لإزالة الألغام في المدينة في أكتوبر 2016.. حملة يتوقع العاملون عليها أن تطول.

يذكر أن #حملة_تطهير_الموصل هذه تنسقها الأمم المتحدة وتشارك فيها البعثة النرويجية لمكافحة المتفجرات.