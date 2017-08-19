مفاوضات سعودية عراقية لتشكيل تحالف جديد

تدور مفاوضات جادة بين #العراق و #السعودية لتشكيل تحالف جديد من شأنه إعطاء الرياض دوراً رائداً في إعادة بناء المدن العراقية التي مزقتها الحروب.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الغارديان أن المملكة العربية السعودية تجري مباحثات مستمرة مع الأطراف العراقية سعياً من جانبها لإعادة العراق إلى الحضن العربي بعيداً عن #إيران.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاجتماعات التي جرت بين كبار المسؤولين من الجانبين على مدى الشهور الستة الماضية تركزت على الوقوف مع العراق والحد من تدخلات إيران التي ازداد نفوذها في الشأن العراقي بشكل ملفت للنظر منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

ورأت الغارديان أن العراق والسعودية تجاوزتا خلافات الأعوام الماضية وتبادلتا زيارة رسمية تمثلت برئيس الوزراء حيدر #العبادي وتوقيعه اتفاقات شراكة واستثمار وإعمار مع المملكة العربية السعودية.

كما أضافت الزيارة الرسمية لرجل الدين الشيعي، #مقتدى_الصدر، إلى الرياض، وبعدها إلى دولة #الإمارات، انفتاحاً جديداً في العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي.