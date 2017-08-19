هكذا ردت البيشمركة على رئيس هيئة الأركان الإيرانية

ردت "وزارة البشمركه" في كردستان العراق، بشدة على تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري الذي أكد على معارضة بلاده استفتاء الاستقلال في الإقليم الكردي.

واتهم بيان وزارة البيشمركة الكردية اليوم السبت، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بـ "التدخل السافر في شؤون كردستان العراق"، مؤكدا أن قضية الاستفتاء أمر كردي داخلي.

وأضافت #البيشمركة أن "الاستفتاء حق طبيعي وقانوني للشعب الكردي في العراق، لذا لا يحق لأي جهة ما عدى الشعب الكردي، إطلاق التصريحات حول استفتاء تقرير المصير في كردستان العراق."

وكان باقري قد أكد خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يوم أمس أن "الاستفتاء سيجر المشاكل والاشتباك إلى الداخل العراقي كما ستؤثر هذه المشاكل على الجوار العراقي ومن ضمنهم إيران وتركيا"، قائلا: إن إجراء هذا الاستفتاء ليس ممكنا ولا يجب أن يحدث.

وقالت وكالة فارس الإيرانية في تقرير لها اليوم، إن المفاوضات بين باقري الذي زار أنقرة يوم الخميس الماضي والمسؤولين الأتراك، تركزت على أربع نقاط، على رأسها استفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق.

وذكرت الوكالة أن "استفتاء كردستان العراق كان من أهم مواضيع المباحثات التي جرى فيها تبادل وجهات النظر بين البلدين على أعلى المستويات العسكرية والأمنية".

وتتخوف طهران أكثر من غيرها، من استقلال كردستان العراق، حيث يتواجد أكثر من سبعة ملايين كردي غرب إيران، يناضلون منذ عقود من أجل الحصول على حقوقهم القومية، رغم القمع الحكومات الإيرانية المتتالية.

وكان وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري قد حذر يوم أمس من الاستفتاء في كردستان بلاده قائلا إن المكون الكردي أوسع من الدائرة العراقية، فهم موجودون في تركيا، وسوريا، وإيران، وروسيا.