"داعش" يزيل راياته السود وحواجزه على الطرق من تلعفر

أفادت مصادر محلية من #قضاء_تلعفر في #العراق بقيام تنظيم #داعش بإزالة كل ما يشير إلى مراكزه القيادية بعد توالي الضربات الجوية للتحالف الدولي، واقتراب انطلاق العمليات العسكرية.

وأشارت مصادر أمنية إلى احتمالية انطلاق معركة متزامنة في #قضاء_الشرقاط بعد الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في محيط بيجي.

التنظيم وحسب مصادر محلية من تلعفر عزز خطوطه الدفاعية على مداخل القضاء ونشر قناصته فوق أسطح المباني بالإضافة إلى تجهيز سيارات مفخخة وانتحاريين.

تلك الاستعدادات تأتي وسط أنباء عن انطلاق #معركة_تلعفر خلال الساعات القادمة بعد استكمال جهوزية القوات الحكومية وتطويقها للقضاء ومناطقه المحيطة بشكل كامل.

فيما أفادت مصادر أمنية إلى أن معركة أخرى قد تنطلق بالتزامن مع معركة تلعفر كلفت فيها قوات أمنية وعسكرية لاستعادة مناطق في الشرقاط ما زال داعش يسيطر عليها ويشن من خلالها هجماته الانتحارية ضد مناطق في محيط مصفى بيجي.

فالتنظيم استهدف مناطق دور الستمئة والزركة ما أدى لمقتل وجرج العشرات من المدنيين وعناصر الشرطة الاتحادية والحشد العشائري.

تلك العمليات ووفقاً لمراقبين تسببت في تأخير إعلان الحكومة الاتحادية عن إعادة افتتاح مصفى بيجي النفطي وقد تعرقل حركة ناقلات النفط من بيجي إلى حديثة ومنها إلى الأردن.