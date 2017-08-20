الطائرات العراقية تلقي آلاف المنشورات على مدينة تلعفر

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية، مساء السبت، مئات الآلاف من المنشورات على أهالي مدينة #تلعفر (70 كم شمال غرب الموصل)، تتضمن توصيات وآخر أخبار معركة تلعفر المرتقبة.

المنشورات كتب فيها أن "داعش انتهى في #الموصل بين قتيل وهارب وآخرون بقبضة القوات المسلحة العراقية"، معلنة في الوقت ذاته عن "التحرك إلى تلعفر وأن المعركة هناك ستكون حاسمة لتحريرها من سيطرة التنظيم المتطرف".

وكان قادة عسكريون أعلنوا في وقت سابق استكمال جميع التحضيرات الخاصة بمعركة تلعفر، آخر معاقل تنظيم #داعش في محافظة نينوى، تزامناً مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي مشاركة #ميليشيات_الحشد_الشعبي في المعركة، إلى جانب باقي التشكيلات العسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية.