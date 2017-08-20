غرق سفينة عراقية على متنها 21 بحارا بعد حادث تصادم

أفاد التلفزيون العراقي، مساء السبت، بغرق #سفينة_عراقية بعد #حادث_تصادم في المياه الإقليمية.

وقالت وزارة النقل في بيان إن "حادث تصادم بحري مروع وقع مساء اليوم بين السفينة العراقية (المسبار) وسفينة أخرى (رويال ارسنال) تحمل علم جمهورية سان فيرسنت، مما أدى إلى غرق السفينة العراقية بالكامل".

وأضافت الوزارة أن السفينة العراقية "كان على متنها 21 بحاراً"، وقد نجحت فرق الإنقاذ من انتشال 10 ناجين و4 قتلى. وأشار البيان إلى أن "الزوارق العراقية ما زالت تبحث عن الباقين".

ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل عن السفينة الأخرى (رويال أرسنال) التي حدث معها التصادم. والسفينة (المسبار) مملوكة للشركة العامة لموانئ #العراق والتي تديرها الدولة.

