القوات العراقية تقطع طريق تلعفر - المحلبية

أعلن قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله الأحد، أن القوات العراقية تمكنت من تحرير قرية #تل_السمباك شرق تلعفر وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال زمبر وقطعت طريق تلعفر - المحلبية ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

إلى ذلك أعلنت القوات العراقية في وقت سابق الأحد أنه تم تحرير 9 قرى في #تلعفر. وأوضح يار الله أن قوات مكافحة الإرهاب حررت قرى قزل قيو وقرية كسر محراب في الجنوب الغربي لتلعفر ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات. وأضاف أن قطعات فرقة المشاة السادسة عشر حررت قرى بطيشة والعلم وخفاجة وحلبية العليا ومرازيف #شرق_تلعفر

من جهته، أعلن الفريق رائد جودت أن قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الآلية ومغاوير النخبة بإسناد ميليشيات الحشد الشعبي، استعادت السيطرة على مناطق عبرة النجار وعبرة حنش والعبرة الكبيرة وعبرة الصغيرة، مضيفاً أنها تواصل تقدمها في المحور الغربي.

انطلاق معركة تلعفر فجراً

وكان رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، أعلن في الساعات الأولى من صباح الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة #تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى بشمال #العراق.

وقال العبادي في بيان متلفز: "ها هم الأبطال يستعدون لتحرير تلعفر"، مضيفاً "أقولها للدواعش لا خيار أمامكم إلا الاستسلام أو القتل". وأوضح أن القوات العراقية كافة من جيش وشرطة اتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وميليشيات الحشد الشعبي والقوات المحلية ستشارك في العملية العسكرية، بمساندة من التحالف الدولي.

وتأتي عملية استعادة تلعفر، بعد نحو شهرين من إعلان رئيس الوزراء العراقي "تحرير" مدينة الموصل بعد معارك ضارية استمرت 9 أشهر.

ويعد قضاء تلعفر الأكبر بين أقضية محافظة #نينوى، ويقع على بعد 70 كيلومترا إلى غرب الموصل، باتجاه الحدود مع سوريا، وكان يسكنه نحو 200 ألف نسمة، غالبيتهم من التركمان الشيعة.

وسيطر تنظيم داعش على تلعفر في 15 يونيو/حزيران 2014، بعد مواجهات وسط القضاء وانسحاب القوات العراقية التي كانت متواجدة هناك، أعقبها نزوح آلاف السكان.