أردوغان يلوح بعملية تركية إيرانية ضد المقاتلين الأكراد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن عملية مشتركة مع إيران ضد #المقاتلين_الأكراد "مطروحة على الدوام" بعد أسبوع على زيارة رئيس الأركان الإيراني #أنقرة لإجراء محادثات نادرة.

وخاضت تركيا معارك استمرت لعقود ضد حزب العمال #الكردستاني المحظور فيما حاربت قوات الأمن الإيرانية جناحه لديها المعروف بحزب الحياة الحرة الكردستاني. ولدى المجموعتين قواعد خلفية في #العراق.

وقال أردوغان للصحافيين قبل مغادرته #اسطنبول للقيام بزيارة إلى #الأردن "إن عملية مشتركة مع إيران ضد هذه المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا، مطروحة على الدوام".

وتأتي تصريحاته بعد زيارة قام بها رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري إلى تركيا الأسبوع الماضي حيث ناقش الطرفان سبل التعاون ضد المسلحين الأكراد.

اقتراح إيران المفاجئ

وخلال الزيارة، قدمت إيران "اقتراحا مفاجئا" لأنقرة لإطلاق تعاون مشترك ضد المسلحين الأكراد في منطقتي قنديل و #سنجار في شمال #العراق، بحسب تقرير نشرته صحيفة "توركيي" التركية على صفحتها الأولى الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح شكل مفاجأة لأنقرة حيث اشتكى المسؤولون الأتراك منذ زمن طويل بأن طهران تركت تركيا لتحارب كوادر حزب العمال الكردستاني وبنيته المالية وأنشطته السياسية.

وأكد #أردوغان أن قادة جيشي البلدين ناقشوا كيفية العمل ضد المسلحين الأكراد. وقال الرئيس التركي "سيستمر العمل إذ إنكم تعرفون أن لحزب العمال الكردستاني الإرهابي موطئ قدم في إيران". وأضاف "إنهم دائما يتسببون بالأذى لنا ولإيران. نحن نعمل لأننا نعتقد أنه في حال تعاون البلدان فسنصل إلى نتيجة في وقت أسرع". وتابع "آمل في أن نحقق نجاحا في هذا المجال"، من دون الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بموعد أو حجم العملية.

وتصنف تركيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني على أنه تنظيم إرهابي.