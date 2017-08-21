تلعفر.. استعادة "ملا جاسم" الاستراتيجية ومقتل 20 داعشيا

قال الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية إن قوات الشرطة مسنودة بميليشيات الحشد الشعبي استعادت السيطرة على مرتفعات قرية "ملا جاسم" الاستراتيجية غرب تلعفر كما استعادت قرية "عبرة عزيز "بنفس المنطقة.

وأضاف أن القوات قتلت 20 داعشيا ودمرت عجلتين مفخختين و3 دراجات نارية يستقلها الدواعش.

من جهة أخرى، كشفت بعثة #الأمم_المتحدة في #العراق عن فرار 30 ألف مدني من قضاء #تلعفر منذ بدء المعارك.

يأتي هذا فيما أحرز #الجيش_العراقي تقدما على الأرض ضد تنظيم #داعش في مدينة تلعفر، بمشاركة مختلف القطاعات العسكرية.

وتمكنت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع من الجهة الغربية من انتزاع السيطرة على منطقة العبرة والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن تخوم المدينة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن الهدف التالي للقوات هو حيا الكفاح الشمالي والجنوبي.

وعلى الجبهات الشمالية الشرقية باشرت قطع الفرقة السادسة عشرة من الجيش تقدمها من جبل ساسان المطل على المدينة.